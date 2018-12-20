АвтоМир / Дороги

«Приподнятый» пешеходный переход поставят общественники в Пскове на улице Байкова

«Приподнятый» пешеходный переход поставят общественники в Пскове на улице Байкова. Такое решение принято 24 декабря на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.

Представитель движения «Убитые дороги» Николай Мельков сообщил, что у движения есть материал для монтажа такого перехода. Он изготовлен из полимерных материалов и может быть установлен на дороге шириной около 12 метров.

У общественников есть три предложения по месту установки: у дома №2 по Октябрьскому проспекту (переход к Главпочтамту), улица Байкова, где недавно сбит ребенок, и около ЦУМа на Советской.

Комиссия поддержала установку на ул. Байкова.