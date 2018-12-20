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Ситуацию с парковкой у здания ГИБДД Псковской области обсудила комиссия по безопасности дорожного движения

Ситуацию с парковкой у здания ГИБДД Псковской области обсудили 24 декабря на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Представитель движения «Убитые дороги» Николай Мельков озвучил инициативу убрать дорожные знаки вдоль разделительной полосы улицы Труда.

Общественники предложили ликвидировать знаки, запрещающие остановку с зоной действия, с левой стороны по ходу движения, поскольку они вводят в заблуждение водителей, ведь парковаться у разделительной полосы в любом случае нельзя. На улице Юбилейной и Балтийской, где есть разделительная полоса никто не паркуется как на улице Труда.

На другой стороне дороги имеется огромная бесплатная парковка возле торгового центра.

Начальник ОГИБДД Пскова Владимир Папорт пояснил, что знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой «зона действия», установлены для привлечения внимания водителей к пешеходному переходу и обеспечения лучшей видимости. Снимать их неправильно. Проблема парковки у разделительной полосы существует в часы приема.

Необходимо наказывать за парковку вдоль полосы. Остальные члены комиссии согласились с этим.