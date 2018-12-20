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Комиссия по безопасности отклонила «запретительное» предложение «Убитых дорог» по улице Поземского

Комиссия по безопасности дорожного движения Пскова отклонила предложение «Убитых дорог» о запрете поворота с улицы Алехина налево на улицу Леона Поземского. 24 декабря на заседании комиссии представитель движения «Убитые дороги» Николай Мельков предложил установить новые знаки на перекрестке Л. Поземского - ул. Алехина - Ваулиногорское шоссе. По мнению общественников, нужен дорожный знак, разрешающий движение только направо при выезде с ул. Алехина, а также знак «Жилая зона».

Николай Мельков пояснил, что часто транспорт движется со стороны улицы Алехина прямо или налево. Автобусы на конечной остановке маршрута №22 закрывают обзор.

Никто из членов комиссии не поддержал предложение. Жилая зона начинается возле многоэтажного жилого комплекса. Дорога вдоль училища не является жилой зоной.

Перекресток Поземского – Ваулиногорское шоссе по проекту реконструкции улицы Поземского в будущем видоизменится. Предполагается организация кругового движения. Если принять предложение общественников, те, кто едет с улицы Алехина налево на выезд из города, будут разворачиваться у въезда в автобусный парк.