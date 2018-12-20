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Водителям могут «добавить» несколько секунд для поворота с улицы Горького направо на Ольгинский мост

В Пскове могут изменить режим работы светофора на пересечении Рижского проспекта и улицы Максима Горького. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, водителям могут «добавить» несколько секунд для поворота с улицы Горького (от Конной) направо на Ольгинский мост.

С таким предложением выступил представитель движения «Убитые дороги» Николай Мельков 24 декабря на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Он предложил рассмотреть возможность увеличения работы стрелки для правого поворота от пожарной части на Ольгинский мост, добавить фазу одновременной работы с зеленым сигналом, разрешающим поворот налево по ул. Максима Горького от пожарной части.

Комиссия решила поддержать предложение, но сначала решено выяснить наличие технической возможности для изменения режима работы светофора.