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В Пскове запретят стоянку автомашин на Октябрьском проспекте от дома №48 до улицы Металлистов

В Пскове запретят стоянку автомашин на Октябрьском проспекте от дома №48 до улицы Металлистов. С таким предложением выступил активист «Убитых дорог» Николай Мельков 24 декабря на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Из-за брошенных автомашин общественный транспорт вынужден маневрировать из правой полосы в левую и обратно.

Членам комиссии идея понравилась. «А давайте примем и посмотрим, что из этого выйдет», предложил глава администрации города Александр Братчиков. Его поддержал начальник ОГИБДД УМВД по г. Пскову Владимир Папорт: магистральные улицы должны иметь благоустроенные «карманы» для парковки либо машин не должно быть.

В ходе голосования большинство членов комиссии поддержали предложение. «А кто из инспекторов поедет штрафовать?» - насмешливо поинтересовался один из членов комиссии.

Добавим, в доме №48 по Октябрьскому проспекту размещается УМВД России по Псковской области и другие правоохранительные структуры.