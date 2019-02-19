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ООО «Чистый Град» стало победителем аукциона на содержание дорог в Центре Пскова

ООО «Чистый Град» стало победителем аукциона на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог района «Центр» муниципального образования «Город Псков».

Итоги аукциона были подведены 21 февраля, сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова.

На участие в электронном аукционе поступили заявки от ООО «Строй Лайн» и ООО «Чистый Град». Заявка от «Строй Лайна» признана не соответствующей требованиям, так как представленные участником закупки контракты не подтверждают наличие опыта исполнения хотя бы одного договора на выполнение соответствующих работ за последние 3 года.

В итоге контракт на 79 461 087,22 руб. будет заключен с ООО «Чистый Град». Работы нужно будет выполнять с даты заключения контракта по 10 января 2020 года.

Подрядчик, в частности, должен устранять повреждения и трещины в покрытии автомобильной дороги, осуществлять замену дорожных знаков и дорожных ограждений, содержать в чистоте автобусные остановки и тротуары.