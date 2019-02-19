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Прокуратура требует наказать руководителя великолукского УЖКХ за несвоевременную уборку снега

Прокуратурой города Великие Луки в ходе проведения проверки соблюдения законодательства в области безопасности дорожного движения установлены нарушения положений федерального закона о безопасности дорожного движения, ГОСТ Р 50597-2017 в части несвоевременного устранения снега и зимней скользкости на улично-дорожной сети города, установлено наличие снежных валов на пешеходных переходах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, в отношении и.о. начальника МУП «УЖКХ администрации города Великие Луки» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог) и направлено в суд для рассмотрения.

В адрес начальника МУП «УЖКХ администрации города Великие Луки» внесено представление об устранении нарушений закона (находится на рассмотрения).