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Прокуратура Бежаницкого района через суд обязала муниципальные власти устранить нарушения транспортной безопасности

Прокуратурой Бежаницкого района проведена проверка исполнения законодательства, в сфере обеспечения транспортной безопасности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, согласно положениям федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства подлежат обязательному категорированию с учетом степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства и его возможных последствий. Мосты, исходя из норм вышеуказанного закона, отнесены к объектам транспортной инфраструктуры.

В ходе проверки было установлено, что в муниципальной собственности Бежаницкого района находятся три моста, подлежащих обязательному категорированию. Однако администрацией Бежаницкого района данное требование законодательства о транспортной безопасности не исполнено.

В связи с неисполнением требований законодательства о транспортной безопасности, которое могло привести к созданию условий для совершения противоправных действий, угрожающих безопасности деятельности в области транспорта прокуратурой Бежаницкого района направлено в суд административное исковое заявление об обязании администрации района организовать проведение обязательного категорирования указанных объектов.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

По мере вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой на контроль.