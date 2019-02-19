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Эффективность губернаторов в Кремле будут оценивать по качеству дорог

Минэкономразвития внесло в правительство проект оценки ключевых показателей эффективности (KPI) губернаторов по качеству дорог, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ. К концу 2024 года нормативам должна соответствовать половина сети региональных трасс - около 500 тысяч км Москва и область, Петербург и область в программу не входят.

Речь идет о выполнении федерального проекта «Дорожная сеть», на который потратят 4,4 трлн рублей, в том числе 300 млрд рублей из федерального бюджета. Методика, разработанная ведомством, включает в себя рейтинг, состоящий из показателей по ремонту региональных трасс, ремонту дорог в агломерациях с населением более 200 тыс. человек, оценки снижения доли перегруженных дорог. За все это губернаторам будут начислять баллы

Самый высокий балл (0,5) губернаторы смогут получить за ремонт региональных трасс, 0,35 - за ремонт дорог в агломерациях, где живет более 200 тысяч человек. За снижение доли перегруженных дорог к оценке добавят 0,15. Если план удастся выполнить более чем на 90%, губернаторы получат очень высокие баллы. Если менее чем на 80%, оценки упадут.

К концу 2024 года нормативам должны соответствовать 50,9% региональных трасс. В систему оценки войдут и дороги в агломерациях с населением более 200 тысяч человек и снижение их перегруженности. К дорогам в агломерациях требования будут едиными, а в остальном они будут зависеть от региона. В 2017 году в состоянии, соответствующем норме, находились 43,1% региональных дорог, без перегрузок функционировали трассы в 22 регионах. Наибольшие перегрузки испытывали дороги в Чувашии, Владимирской области, Дагестане, Ингушетии, Крыму, Ханты-Мансийском автономном округе и Томской области.

Инициатива МЭР основывается на высказывании в послании к Федеральному Собранию президента страны Владимира Путина. «Нужно, чтобы состояние дорог было постоянно в центре вашего внимания», - говорил глава государства. KPI чиновников ввели с 2012 года. В декабре Путин одобрил перечень показателей для оценки губернаторов по выполнению майского указа. В него входят 15 пунктов. Среди них - уровень доверия президенту и главам регионов, производительность труда, реальная среднемесячная зарплата, уровень бедности, естественный прирост населения, уровень доступности жилья, качество окружающей среды и другие.