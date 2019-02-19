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Размыв дорожного полотна устраняют в Ядровской волости Псковского района

Размыв дорожного полотна устраняют в Ядровской волости Псковского района. Об этом сообщил в соцсети Instagram заместитель главы районной администрации Владимир Кузь.

По его словам, в адрес администрации Псковского района обратились жители Ядровской волости, проживающие в деревнях Будник, Кашеварово и Приборок с многочисленными жалобами о размыве дорожного полотна. «Так как работы проводились по заключенному муниципальному контракту, то подрядчик выдает гарантийный паспорт на гарантийный срок устранения дефектов на объекте и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов и работ», - сообщил он.

Получив жалобы от жителей, Владимир Кузь провел работу с подрядчиком, и тот пообещал устранить дефекты при благоприятных погодных условиях.