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АвтоМир / Дороги

В Пскове готовят ремонт улиц Льва Толстого, Железнодорожной, Рельсовой и Паровозного проезда

04.03.2019 12:27|ПсковКомментариев: 2

Администрация Пскова объявила несколько аукционов на ремонт улиц. 22 марта будут выбраны подрядчики для ремонта, следует из документов на сайте госзакупок.

Планируется выполнение работ по ремонту улицы Льва Толстого (на участке от ул. Гражданской до ул. Вокзальной). Начальная (максимальная) цена контракта - 31 млн 144 тыс. 700,00 рублей. Источник финансирования - за счет средств федерального бюджета в сумме 26 млн 278 тыс. 341 рублей и областного бюджета в сумме 4 млн 866 тыс. 359 рублей.

Протяженность ремонтируемого участка 0,967 км, общая площадь поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия (в том числе съезды и стоянки) – 13 тыс. 098 кв. метров. Среди прочего, подрядчик должен выполнить регулировку высотного положения крышек 56 колодцев с подъемом на высоту. В списке работа значится устройство 52 кв. метров покрытия из тротуарной плитки и 53 метров металлических оцинкованных пешеходных ограждений.

Срок выполнения работ - по 15 октября 2019 года, гарантия составит 4 года.

22 марта выберут подрядчика для ремонта участка 0,676 км улицы Рельсовой. Начальная (максимальная) цена контракта - 7 млн. 191 тыс. 400,00 рублей.

22 марта выберут подрядчика для ремонта Паровозного проезда. Начальная (максимальная) цена контракта – 7 млн. 629 тыс. 900 рублей.

Ремонтироваться будет улица Железнодорожная (на участке от ул.Малой Паровозной до ул. Бродского), протяженность участка 0,865 км. В список работ среди прочего входит срезка 30 деревьев и корчевка пней. Срок выполнения работ с даты заключения муниципального контракта по 15 октября 2019 года.

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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