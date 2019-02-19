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В Новоржевском районе выделят на ремонт дорог более 2 миллионов рублей

На сайте госзакупок появились 2 лота от администрации Новоржевского района, оба - на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них во втором квартале 2019 года. Один контракт - с начальной ценой около 800 тысяч рублей, на работы в Новоржевской волости. Другой - с начальной ценой примерно 1,5 миллиона рублей, на работы в Выборской волости. В обоих случаях заявки на работы принимаются с 4 до 14 марта. Дата окончания срока рассмотрения заявок - 15 марта. По условиям контрактов, работы должны быть проведены до 30 июня 2019 года.

Источник: pixabay.com

По контракту на Новоржевскую волость, необходимо провести комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог и оценке технического состояния дорог. Кроме того, - комплекса работ по организации и обеспечению безопасности дорожного движения, выполняемых на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на дорогах волости, протяженность которых - около 117 километров (в том числе с асфальтобетонным покрытием - 8,3 километра и с песчано-гравийным покрытием - 8,6 километра).

По контракту на Выборскую волость, нужно провести аналогичный комплекс работа, по дорогам протяженностью - 210,5 километра (в том числе с асфальтобетонным покрытием - 5,6 километра и с песчано-гравийным покрытием - 204,9 километра).

Работы оплатит администрация муниципалитета.