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В Пскове в Масленицу ограничат транспортное движение

В Пскове в день проводов Масленицы ограничат движение автотранспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

В праздник «Проводы Русской Зимы. Масленица», 10 марта, движение будет временно прекращено по улице Пушкина, на участке от улицы Карла Маркса до улицы Ленина, с 8.00 до 19.00 (объезд - по улице Некрасова). Кроме того, в этот день в это же время нельзя будет проехать по Октябрьской площади, по улице Советской, от площади Ленина до улицы Детской, и по Октябрьскому проспекту, от Октябрьской площади до улицы Некрасова (объезд - по улице Карла Маркса, двигаясь от железнодорожного вокзала; по улице Максима Горького; по мосту имени 50-летия Октября, двигаясь в направлении железнодорожного вокзала).

Следует отметить, что 9 марта, с 20.00, до 10 марта, до 19.00, на Октябрьской площади и участке улицы Советской, от Октябрьской площади до улицы Детской, будет запрещена остановка автотранспорта.

Напомним, в Пскове 10 марта Масленичные гулянья начнутся в 13.00, а традиционное сжигание чучела - в 16.00.