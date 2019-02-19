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На период празднования Масленицы в центре Великих Лук будет прекращено движение транспорта

8 и 9 марта в Великих Луках на период празднования Масленицы будет прекращено движение транспортных средств.

Согласно постановлению администрации города Великие Луки будет закрыто движение транспорта:

- с 19.00 8 марта до 16.00 9 марта на площади Ленина;

- 9 марта с 11.00 до окончания прохождения масленичного костюмированного парада на перекрестке улицы Р. Люксембург и ул. Л. Чайкиной;

- 9 марта с 11.00 до окончания прохождения масленичного костюмированного парада по набережной А. Матросова (от улицы Р. Люксембург до проспекта Ленина);

- 9 марта с 11.00 до окончания прохождения масленичного костюмированного парада по проспекту Ленина (от улицы Л. Чайкиной до улицы Некрасова);

- 9 марта с 11.00 до окончания прохождения масленичного костюмированного парада по улице Некрасова (от проспекта Ленина до улицы Толстого);

- 9 марта с 11.00 до 15.00 по улице Некрасова (от проспекта Ленина до улицы К. Либкнехта);

- 9 марта с 11.00 до 15.00 по улице К. Либкнехта (от улицы Некрасова до улицы Пушкина).

В качестве возможных маршрутов объезда установлены: улица Пионерская, проспект Октябрьский, улица Л. Чайкиной, улица Винатовского, улица Ботвина.