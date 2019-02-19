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288 километров дорог с асфальтом насчитали в Пскове

Автодорогам Пскова присвоены идентификационные номера. Соответствующее постановление администрации Пскова №159 от 27 февраля опубликовано на официальном сайте города.

В документе перечислены все улицы, переулки, проспекты и площади города, указана их длина и идентификационный номер. В перечень также вошли 4 безымянных проезда:

улица Юбилейная 67а - улица Народная 37

Проезд Рижский проспект 49 - улица Кузбасской дивизии 22

Проезд Рижский проспект 31 - улица Коммунальная 28

Проезд вдоль Рижского проспект 25 (от улица Киселева до улица Народная)

Согласно представленным в постановлении данным, самыми короткими улицами в Пскове являются 1-й и 2-й Инструментальные переулки. Протяженность каждого составляет 71 метр. Самая протяженная улица – Ленинградское шоссе (9886 метров). Также самыми длинными улицами являются улицы Советской Армии (5503 метра), Николая Васильева (4684 метра), Рижский проспект (4442 метра), Юбилейная (4206 метров).

Общая протяженность дорог с асфальто-бетонным покрытием составляет 288 километров 506 метров, дорог с песчано-гравийным покрытием – 75 км 749 метров.