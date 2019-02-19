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Руководитель «Псковавтодора» доложил губернатору о готовности к новому дорожному сезону

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 5 марта, провел рабочую встречу с руководителем «Псковавтодора» Владимиром Шаляевым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковской области.

«Вы уже три месяца как возглавляете „Пскоавтодор“. Перед вами была поставлена задача - провести аудит предприятия и принять необходимые меры для того, чтобы оно встретило новый сезон дорожных работ во всеоружии. Прошу доложить, что сделано», - сказал Михаил Ведерников.

Руководитель «Псковавтодора» проинформировал главу региона о том, что при поддержке областного бюджета предприятие закупило необходимую дорожную технику. В «Псковавтодор» уже пришли 4 новых экскаватора-погрузчика, до конца недели поступят 5 комбинированных дорожных машин, также в скором времени будет приобретена дорожная фреза, специальная машина для рыхления и измельчения асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, к новому сезону дорожных работ за счет областных средств будут модернизированы асфальтобетонные заводы в Псковском районе и в Бежаницах, что позволит улучшить качество асфальтобетонной смеси, экологичность и производительность производства. На заводе Ammann в Псковском районе проведено 80% ремонтных работ, идет закупка дополнительного оборудования. В Бежаницах уже стали выпускать холодную асфальтобетонную смесь.

«Можно с уверенностью сказать, что планы по приведению в порядок сети областных дорог будут реализованы. Теперь у нас есть все возможности для того, чтобы справиться с этой задачей», - подытожил Владимир Шаляев и поблагодарил руководство области за поддержку.

Михаил Ведерников подчеркнул важность того, чтобы «Псковавтодор» был полностью самостоятельной организацией на рынке дорожных услуг, не зависящей от внешних факторов и конкурентов, и максимальное количество работ выполнял своими силами и на собственном сырье. Губернатор также поставил руководителю предприятия задачу подключаться к уборке города Пскова, используя для этого имеющуюся в распоряжении учреждения технику.

Также по решению губернатора региона Михаила Ведерникова на базе Псковавтодора будет создана специализированная дорожная лаборатория по контролю за качеством дорожного ремонта.

Напомним, Псковская область стала участником национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), который реализуется в рамках исполнения 204-го указа президента. На его реализацию в регионе будет направлено почти 1,7 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.