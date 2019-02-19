Администрация Псковского района готовит ремонт дороги от базы «Псковэнерго» до улицы Крестки

Администрация Псковского района проводит аукцион на ремонт автомобильной дороги «от базы "Псковэнерго" до границы г. Псков» Завеличенской волости. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8 миллионов 126 тысяч 215,00 рублей. Источник финансирования - бюджет Псковского района за счет субсидии федерального и областного бюджетов. Подрядчика выберут 28 марта.
Подрядчик выполнит работы в течение 90 дней с даты подписания контракта.
Протяженность участка ремонтируемого участка составляет – 1,21 км, тип покрытия – асфальтобетон, ширина земляного полотна – 8 м; ширина проезжей части - 6 м; ширина обочин - 0,5 м, число полос движения - 2. Общая площадь ремонтируемого асфальта - 7260 кв. метров.