Дорогу до Дворца в Псковском районе отремонтируют за 16,7 млн рублей

Николай Мельков: Возврат к «дорожным» МУПам позволит повысить качество содержания дорог в Пскове

Водитель «Пежо» выехал на встречку и задел фуру на трассе в Островском районе

Доля импортных легковых машин выросла в России впервые за семь лет