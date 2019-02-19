Дорогу до Дворца в Псковском районе отремонтируют за 16,7 млн рублей

Администрация Псковского района заказала ремонт автомобильной дороги «Наволок-Дворец» Завеличенской волости. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, аукцион проведут 28 марта.
Протяженность ремонтируемого участка - 2,370 км, число полос движения – 2, количество съездов – 9. Будет ремонтироваться разворотная площадка.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 16 млн 780 тыс. 355,00 рублей. Источник финансирования - бюджет Псковского района за счет субсидии федерального и областного бюджетов.
Сроки завершения работы – в течение 90 дней.