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В Псковской области планируется временно ограничить движение автомобилей на дорогах регионального значения

В Псковской области планируется введение временного ограничения движения транспортных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением в весенний период, ориентировочно с 25 марта по 23 апреля планируется введение временного ограничения движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Псковской области, с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства