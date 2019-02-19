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Руководитель Федерации автоспорта Псковской области: «Лежачих полицейских» воруют мотоциклисты

Руководитель Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич высказал мнение, что резиновых «лежачих полицейских» в Пскове воруют мотоциклисты. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, это предположение он озвучил 6 марта, на совещании, посвященном состоянию дорог Пскова, у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

На этой встрече собравшиеся обсудили пропажу «лежачих полицейских» на улице Байкова в Пскове и, в связи с этим, увеличение скорости движения автомобилей на том участке.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава администрации города Александр Братчиков сошлись на том, что на некоторых участках городских дорог нужно использовать альтернативные способы регулирования скорости автодвижения, над которыми еще необходимо подумать. Возможно, это будет сужение дороги или видеофиксация.