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В воскресенье прекращено движение транспорта в центре Пскова

В воскресенье, 10 марта, в день проводов Масленицы ограничено движение автотранспорта в центре города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

В праздник «Проводы Русской Зимы. Масленица» движение временно прекращено по улице Пушкина, на участке от улицы Карла Маркса до улицы Ленина, с 8.00 до 19.00 (объезд - по улице Некрасова). Кроме того, в этот день в это же время нельзя проехать по Октябрьской площади, по улице Советской, от площади Ленина до улицы Детской, и по Октябрьскому проспекту, от Октябрьской площади до улицы Некрасова (объезд - по улице Карла Маркса, двигаясь от железнодорожного вокзала; по улице Максима Горького; по мосту имени 50-летия Октября, двигаясь в направлении железнодорожного вокзала).

Отметим, что до 19.00 10 марта на Октябрьской площади и участке улицы Советской, от Октябрьской площади до улицы Детской, запрещена остановка автотранспорта.

Напомним, в Пскове 10 марта Масленичные гулянья начнутся в 13.00, а традиционное сжигание чучела - в 16.00.