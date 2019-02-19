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Россияне с помощью приложения смогут жаловаться на плохие дороги в Минтранс

В первом полугодии 2019 года мобильное приложение «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «Карты убитых дорог» будет интегрировано с информационной системой Минтранса. Об этом рассказал «Известиям» координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы от Псковской области Александр Васильев.

Мобильное приложение, с помощью которого россияне сообщали о плохих дорогах, ОНФ запустил в августе 2018 года. Для более оперативного обмена информацией решено было начать интеграцию с информационной системой контроля за расходованием средств дорожных фондов, разработанной Минтрансом России.

«Через несколько месяцев произойдет интеграция, после чего заявки, которые направляются на «Карту убитых дорог», будут моментально перенаправляться на портал «Добродел» и автоматически попадать на стол чиновникам», - сообщил депутат. В Минтрансе подтвердили проведение работы по интеграции мобильного приложения.