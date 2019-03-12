АвтоМир / Дороги

Более 2 тыс. дорожных проблем отметили на «Карте убитых дорог» пользователи мобильного приложения ОНФ

Эксперты Народного фронта подвели итоги первого полугодия работы мобильного приложения «Убитые дороги», запущенного в августе 2018 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОНФ. Благодаря ему решены уже почти 350 различных дорожных проблем. Сейчас планируется интегрировать этот сервис с системой контроля за средствами дорожных фондов, разработанной Минтрансом России.

С помощью мобильного приложения граждане сообщают о плохих дорогах и локальных дефектах – это ямы, стертая разметка, неработающие светофоры, ремонт дорог в неподходящую погоду и так далее. Через этот сервис на «Карту убитых дорог» ОНФ попали уже свыше 2 тыс. дорожных проблем разного рода. Из них, например, 1 300 обращений касаются ям, 561 – участков в ненормативном состоянии, 65 – нарушений технологии дорожного ремонта, 53 – люков, 13 – светофоров, 31 – дорожных знаков, 19 – разметки.

Из всех объектов, попавших на карту через мобильный сервис, приведен в порядок уже 341, в том числе на 55 участках сделан ямочный ремонт.

«Эксперты ОНФ в регионах рассматривают каждую проблему, добавленную через мобильное приложение. И по каждой направляются обращения в администрации. После того, как дефект устранен, например, заделана яма, эксперты изменяют его статус в приложении. Таким образом пользователи могут контролировать, как решается волнующий их вопрос», - прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

Он также рассказал, что эксперты проекта ОНФ взаимодействуют с системой оперативного управления «Эталон», которая используется в работе приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Это позволяет быстрее решать все вопросы, оперативно мониторить работу карты и отвечать пользователям по отмеченным ими дорожным дефектам.

«Кроме того, ведется подготовка к интеграции «Карты убитых дорог» с интернет-порталом «Добродел» (создан для приема обращений жителей Московской области), а также с общедоступной информационной системой контроля за расходованием средств дорожных фондов, которая разработана Минтрансом России», - добавил Александр Васильев.

Мобильное приложение «Убитые дороги» было запущено в августе 2018 года. Оно создано для того, чтобы гражданам было проще и быстрее сообщать о дорожных проблемах.