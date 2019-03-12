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УГХ заказало технологическое присоединение будущего светофора на перекрестке улиц Люксембург и Горького

Управление городского хозяйства администрации Пскова заказало услуги по технологическому присоединение энергопринимающих устройств - светофорного объекта на перекрестке улиц Розы Люксембург и Максима Горького. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7 тыс. 236 рублей. Источник финансирования - бюджет города Пскова на 2019 год.

Сроки завершения работы: в течение 4 месяцев с момента подписания контракта.

Напомним, предложения об установке светофора на пересечении улиц Розы Люксембург и Максима Горького неоднократно рассматривались на заседании городской комиссии по безопасности движения. В декабре 2015 года данный вопрос обсуждался даже с участием депутатов Псковского областного Собрания на заседании согласительной комиссии по работе над региональным бюджетом.

Как отмечалось на заседаниях комиссии по безопасности дорожного движения, установка светофора позволит обезопасить движение пешеходов, переходом пользуются учащиеся специальной школы с ослабленным зрением.

Установка светофора отчасти принесет пользу транспорту: упростится поворот налево с ул. М. Горького, где часто приходится подолгу ожидать «просвет» в потоке.