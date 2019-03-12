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В связи с ремонтом на мосту через Кебь на трассе Р-23 в Псковской области вводится реверсивное движение

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приступает к ремонту моста через реку Кебь, расположенного на 245-м километре автодороги федерального значения Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Стругокрасненском районе Псковской области (вблизи деревни Цапелька).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в связи с выполнением работ на искусственном сооружении будет действовать реверсивный режим движения транспорта.

В рамках заключенного государственного контракта подрядчику предстоит отремонтировать опоры, балки пролетного строения, уложить новое асфальтобетонное покрытие на мосту и подходах к нему, смонтировать искусственное освещение, барьерное и перильное ограждение, нанести дорожную разметку из термопластика.

Ремонт моста через Кебь продлится с 17 марта по 15 ноября 2019 года. В период работ скорость движения транспорта по участку федеральной автодороги будет ограничена до 50 км/ч. На искусственном сооружении будет организовано реверсивное движение по половине проезжей части с автоматическим светофорным регулированием.

В районе места проведения работ на федеральной дороге Р-23 специалисты установят временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры), смонтируют световую сигнализацию (сигнальные фонари дежурного освещения).

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.