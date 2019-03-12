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Почти 450 млн рублей будет направлено на ремонт дорог в Пскове, Печорах, Острове и Палкинском районе

В комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области состоялось совещание с представителями муниципалитетов, входящих в состав Псковской городской агломерации, по вопросу реализации в 2019 году национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Почти 450 миллионов рублей будет направлено на ремонт дорог в Пскове, Печорах, Острове и Палкинском районе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба Псковской области.

В 2019 году в областном центре планируется привести в нормативное состояние более 4 километра дорожного полотна: выполнить реконструкцию участков улиц Индустриальной и Яна Фабрициуса, а также ремонт участков на Железнодорожной, Рельсовой, Льва Толстого и Паровозном проезде на сумму 336 миллионов рублей.

В Печорском районе будут отремонтированы 2,7 километра улично-дорожной сети города Печоры: улицы Новые Бутырки, Кузнечная, Школьная на сумму 30 миллионов рублей. В Острове планируется привести в порядок 3,6 км дорог — участки на улицах Матвея Егорова, Меркурьева, Карла Маркса, В.Сергеева, Комсомольской. Стоимость работ составит чуть больше 29 миллионов рублей.

В Палкинском районе будут приведены в нормативное состояние 3,6 километров автодорог местного значения — деревня Вернявино с автодорогой М-20 «Санкт-Петербург — Пустошка — Невель до границы с Республикой Беларусь» и Бобьяково — Любять на сумму 15,6 милионов рублей. В Псковском районе ремонту подлежат 5,4 километра автодорог местного значения — в деревне Родина (от базы Псковэнерго) на Псков, Центральный проезд в деревне Опочицы, автодорога Наволок — Дворец, улица Мелиораторов в деревне Подосье на сумму 37,5 миллиона рублей.

В настоящее время в Островском, Палкинском и Печорском районах завершаются работы по подготовке соответствующей аукционной документации. При этом Псковский район, а также город Псков уже объявили аукционы на ряд объектов ремонта.

По итогам совещания и.о. председателя комитета Борис Елкин поставил задачу ускорить работу по подготовке документации для проведения процедур по выбору подрядчика на выполнение дорожных работ.