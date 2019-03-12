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Пешеходную дорожку к Снятной Горе оборудуют в рамках программы «Городская среда»

Пешеходную дорожку к Снятной Горе оборудуют в рамках муниципальной программы «Городская среда», которая реализуется по партийному проекту «Единой России». Проработать соответствующий вопрос поручил глава города Пскова Иван Цецерский в ходе сегодняшнего контрольного выезда на избирательный округ №13. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в выезде на округ главу города сопровождали замглавы города Сергей Гаврилов, депутат Псковской городской Думы по округу №13 Григорий Стороненков, начальник УГХ Пскова Николай Баринов и депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников.

Иван Цецерский первым делом ознакомился с организацией дорожного движения по улице Ижорского батальона и улице Снятная Гора. Григорий Стороненков сообщил, что существуют большие проблемы в организации пешеходного движения от улицы Алехина, 1 до отеля «Камелот» и от отеля до Снятной Горы. Например, паломники идут пешком из Снетогорского монастыря фактически по проезжей части в темноте. Создан эскиз проекта благоустройства данной территории с пешеходной дорожкой. Сейчас реализация этого проекта просто необходима для организации безопасного дорожного движения, подчеркнул депутат.

Григорий Стороненков также заявил, что деньги на освещение дороги уже заложили, и средств достаточно. «Проект реализуют в этом году - остаются только пешеходные дорожки», - добавил депутат. Между тем, глава города Иван Цецерский подчеркнул, что проблему нужно рассматривать в комплексе. «Нужно проголосовать жителям, чтобы проект попал под финансирование в рамках программы «Городская среда». Пусть УГХ оценит эскизный проект и его стоимость. Я поддерживаю проект, потому что люди очень много ходят на Снятную Гору», - отметил он.

Кроме того, если будет оборудована пешеходная зона, то люди будут активно заниматься там спортом, заключил глава города, заявив также о необходимости оборудования там велодорожки.