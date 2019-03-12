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Иван Цецерский проверил состояние дорог во дворах района Овсище

Вопрос проектирования, ремонта и строительства дорожной сети по улице Алексея Алехина и улице Технической, обсудили глава города Иван Цецерский, начальник УГХ Пскова Николай Баринов и депутат городской думы по округу №12 Григорий Стороненков в рамках контрольного выезда по микрорайону Овсище, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Необходимость обсуждения вопроса возникла в связи с тем, что микрорайон Овсище активно застраивается. На данный момент ведется строительство сразу нескольких многоэтажных домов. Однако старенькие пятиэтажки остались на своих местах и из-за постоянного проезда большегрузов к строящимся многоэтажкам дорога во дворах очень быстро приходит в негодность.

Жители жалуются на то, что в районе стало невозможно, не то что гулять по дворам с детьми, а проблемно даже добраться до остановки не запачкав обувь в грязи.

При осмотре Иван Цецерский заметил, что дорога, которую ремонтировали буквально пару лет назад, уже в неприглядном состоянии, она явно подвергалась вскрытию для прокладки тепловых сетей застройщиком.

По итогам осмотра Николай Баринов заявил, что вопрос, в том числе, нужно решать с компанией, которая строит дома и прокладывает трубы, а также возит строительные материалы на больших машинах.

Григорий Стороненков сообщил, что у него уже есть готовый разработанный план по строительству дорожной сети по улице Алексея Алехина и улице Технической, приступить к его реализации можно будет, как только появятся средства.