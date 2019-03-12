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Маломобильные жители улицы Алехина попросили помочь в создании безопасного пешеходного перехода

Вопрос о необходимости реконструкции тротуаров вдоль улицы Чудская и оборудовании пешеходных переходов через улицу Ижорского батальона с точки зрения доступности для всех категорий граждан подняли представители маломобильных групп населения микрорайона Овсище. Свои пожелания они озвучили начальнику УГХ города Пскова Николаю Баринову в рамках рабочего осмотра района, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Жители пожаловались, что для того, чтобы попасть на остановку «Овсище» в сторону центра города, им приходится ехать на колясках по проезжей части дороги, так как пешеходные переходы не приспособлены для маломобильных групп населения. Также они отметили, что во время движения по улице Чудской они вынуждены двигаться по проезжей части дороги, потому что в некоторых местах поребрики достигают высоты 10 сантиметров, и при всем желании человек на коляске не способен их преодолеть в одиночку.

Со слов жителей, в районе Овсище живет более 10 граждан, которые передвигаются на колясках и отметили, что это большая концентрация маломобильных людей в одном районе. Они просят оперативно решить вопрос создания безопасного для них пешеходного перехода, который ведет к остановке общественного транспорта.

Один из участников встречи заявил, что самостоятельно готов найти денежные средства на переделку перехода, им необходимо только одобрение властей и рабочие.

Николай Баринов заявил, что ему необходимо время на то, чтобы подробнее рассмотреть данный вопрос. Он обещал выслать официальный ответ депутату городской Думы по данному округу Григорию Стророненкову в течение нескольких дней.