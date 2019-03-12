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Федеральные трассы в Псковской области готовы к весеннему паводку

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» завершило подготовку подведомственных федеральных автомобильных дорог в Псковской области к прохождению весеннего паводка. Подрядные организации, занятые в обслуживании автодорог, переведены в режим повышенной готовности. Для ликвидации возможных последствий паводка сформировано 17 бригад общей численностью 248 человек.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ УПРДОР «Северо-Запад», перед подрядчиками еще в зимний период была поставлена задача, разработать и утвердить план мероприятий по защите подведомственных федеральных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в период прохождения паводка. К 20 февраля в управлении дорог была сформирована противопаводковая комиссия из числа руководящего состава ФКУ, организовано взаимодействие с органами ГИБДД и МЧС. Одновременно подрядные организации создали специальные комиссии и бригады, утвердили график дежурства групп оперативного реагирования для контроля за потенциально опасными и низководными искусственными сооружениями. Всего таких участков на сети федеральных автодорог в Псковской области насчитывается 25. Их общая протяженность 5,54 километра. Большая часть этих участков находится рядом с водопропускными трубами и низководными искусственными сооружениями.

Для предупреждения и ликвидации возможных ЧС в период половодья организован мониторинг паводковой ситуации и патрулирование участков дорог, продолжается очистка водопропускных труб, водоотводных лотков, обочин. Подрядные организации сформировали запасы материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий паводка: 1080 кубометров инертных материалов и 13 кубометров пиломатериалов. К работе готово 106 единиц дорожной спецтехники.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» из Росгидромета регулярно поступает специализированная гидрометеорологическая информация о состоянии водных объектов, обзор гидрологических условий и прогноз на ближайшие дни. Это позволяет оперативно принять превентивные меры на случай возможных ЧС.