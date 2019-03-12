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Фотофакт: Проваливается асфальт

В Пскове проваливается асфальт в проезде у детского сада №34, рядом с домом №41 по улице Труда.

Примечательно, что асфальт на этом участке относительно новый. Место где проседает грунт, судя по прямоугольному шву, кто-то недавно ремонтировал.