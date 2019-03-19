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Псковские коммунисты обеспокоены состоянием Советского моста

Псковские коммунисты обеспокоены судьбой Советского моста. По их мнению, мост нужно срочно ремонтировать, но в то же время его ремонт вызовет в городе транспортный коллапс. Эту проблему в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове обозначил второй секретарь Псковского горкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Дмитрий Михайлов.

«Ранее направлены письма руководству города. Советский мост в аварийном состоянии, его должны были отремонтировать в этом году, но не решились, так как будет Ганза, и капремонт этого моста отодвинут еще на год - на следующий, - пояснил гость студии. - А мы со специалистами смотрели - там такие ямы, что, когда автобус проходит, под ним страшно находиться».

В то же время, по словам Дмитрия Михайлова, если мост закроют на ремонт, то город «встанет», «поскольку у нас нет объездных дорог, и переехать из одного микрорайона в другой будет проблематично». «Еще в 2016 году я поднимал вопрос, чтобы сделали объездную дорогу от областного ГИБДД через Медведово на Северный обход, чтобы жители Запсковья могли не ехать через Центр. Вопрос не решается. Поэтому я и хотел узнать у властей. Закроем Советский мост, и что дальше? Опять митинги собирать будем? Власти должны думать наперед», - заключил депутат.

Также Дмитрий Михайлов раскритиковал и состояние качества ремонта улиц города, которого хватает только на две зимы.