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Один из самых проблемных участков дороги Псков - Гдов - Сланцы отремонтируют в 2019 году

Около 25 километров проблемного участка автомобильной дороги Псков - Гдов - Сланцы отремонтируют в 2019 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Ремонтные работы будут проводиться на участке от деревни Солоново до деревни Елизарово в Псковском районе протяженностью более 23 километров. Кроме того, в рамках строительства 2-й пусковой очереди Северного обхода города Пскова будет отремонтирован участок от Гдовской развязки обхода до Солоново, сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Дорожниками запланировано восстановление асфальтобетонного покрытия дорожного полотна, укрепление обочин и нанесение разметки. Все работы будут проведены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на средства федерального бюджета. В этом году на эти цели будет выделено более 247 миллионов рублей.

В Комитете добавили, что ремонт дороги Псков - Гдов - Сланцы продолжится и в последующих годах. Планомерно, каждый год, в рамках федерального проекта будут приведены в порядок наиболее проблемные участки трассы. Так, на 2020 год запланирован ремонт 31,6 километра дороги, в 2021 году - 32 километра, в 2022 году - более 23 километров ремонта и 4 километров реконструкции, в 2023 году - 16,7 километра, а в 2024 году - 12 километров.

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Псковской области Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье проходит через Псковский и Гдовский районы и соединяет Псковскую область с Ленинградской, обеспечивая автотранспортную связь города Кингисеппа с морским портом Усть-Луга. Общая протяженность дороги составляет 266 километров, около 150 из которых пролегают на территории Псковского региона.