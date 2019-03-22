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Работы по строительству дорожной развязки Псков - Гдов продолжаются

На транспортной развязке Псков - Гдов продолжаются работы по устройству земляного полотна и водопропускных труб как по основному ходу объекта, так и съездах транспортной развязки. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

Источник: pixabay.com

Также ведется строительство путепровода. На сегодня забетонирована плита мостового полотна, монтируются плиты мостового полотна и армогрунтовые стенки под опорами № 1 и № 3 путепровода.

На левом берегу реки Великой по основному ходу устраивается земляное полотно.

По всему объекту продолжаются работы по переустройству воздушных линий электропередач и сетей связи.

Все работы проводятся в рамках строительства второй очереди Северного обхода вокруг Пскова. Масштабный инфраструктурный объект строится в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)», а также госпрограммы Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы». Он позволит разгрузить город от потока транзитного автомобильного транспорта и будет способствовать развитию приграничного транспортно-логистического комплекса. Основной объем финансирования проекта осуществляется из средств федерального бюджета. Стоимость проекта - порядка 6,9 миллиарда рублей.