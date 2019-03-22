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Депутат Госдумы обратится к губернатору по поводу безопасной «зебры» на пересечении улиц Кузбасской дивизии и Западной

Вопрос об оборудовании безопасного пешеходного перехода на пересечении улиц Кузбасской дивизии и Западной в Пскове рассмотрел депутат Госдумы, член фракции «Единой России» Александр Васильев. Сегодня, 25 марта, он работал в региональной общественной приемной партии.

По поводу обустройства «зебры» на указанном перекрестке к парламентарию обратилась местная жительница. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии, женщина заметила, что движение автотранспорта по улице Кузбасской дивизии достаточно интенсивное, и дети, проживающие в домах на улицах Владимирской и Никольской и посещающие школу №25 на улице Западной, в настоящее время не могут безопасно перейти дорогу.

«Мы направим письмо губернатору Псковской области с просьбой обратить внимание на этот участок дороги. Мероприятия по организации безопасного дорожного движения могут быть реализованы как в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», так по другим программам», - ответил на обращение Васильев.