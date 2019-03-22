АвтоМир / Дороги

62 км дорог Псковской области планируется ввести в эксплуатацию после ремонта в 2019 году

62 км дорог Псковской области планируется ввести в эксплуатацию после ремонта в 2019 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 26 марта, сообщил на заседании администрации Псковской области директор филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в Пскове Владимир Чернуха.

По его словам, на сегодняшний день на территории региона в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Северо-Запад» находятся четыре автомобильные дороги общего пользования федерального значения общей протяженностью 752 км. На федеральных автомобильных дорогах Псковской области находятся 77 мостовых сооружений.

Для обеспечения нормативного состояния по условиям обеспечения безопасности дорожного движения на подведомственных управлению федеральных автомобильных дорогах, постоянно проводятся мероприятия по содержанию дорог. С подрядными организациями заключены долгосрочные государственные контракты до середины 2023 года.

В 2019 году планируется провести работы по благоустройству ряда дорог, осветить порядка 65 населенных пунктов.

В ходе заседания Владимир Чернуха сообщил, что 2018 году был проведен капремонт 143 км автомобильных дорог, в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию после ремонта 62 км дорог.