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«Зебры» и разделительные полосы на дорогах Псковской области будут наносить холодным пластиком

Проблема безопасности дорожного покрытия в Псковской области актуальна в последнее время. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 26 марта, сообщил на заседании администрации Псковской области губернатор Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что дорожная разметка должна быть современной и качественной. По словам губернатора, в регионе будет применяться новая технология нанесения разметки - холодным пластиком. Михаил Ведерников пояснил, что, по договоренности с подрядчиками, так будут обозначены пешеходные переходы и разделительные полосы, а разметку обочины пока будут наносить краской.

По словам губернатора, 448 млн рублей будут направлены на ремонт дорог в муниципальных образованиях региона, также продолжится работа с платными автомобильными дорогами. Предлагается освободить от платы за проезд по платным дорогам местных жителей.