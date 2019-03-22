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Проезд по платным дорогам Псковской области можно будет оплачивать с помощью банковских карт

Проезд по платным автодорогам Псковской области можно будет оплачивать с помощью банковских карт. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на заседании администрации Псковской области председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, докладывая о проекте изменений в постановление администрации Псковской области № 459 «О порядке организации использования автомобильных дорог на платной основе».



По его словам, проект содержит изменения, направление на расширение способов оплаты за проезд по платным автодорогам области и уточнения некоторых формулировок. Проектом предусмотрены дополнительные способы оплаты проезда по платным автодорогам в виде оплаты проезда с помощью платежных (банковских) карт и предварительной оплаты проезда, путем заключения договора вне пункта взимания платы за проезд.

Также в целях уточнения категории пользователей платных автодорог, освобожденных от оплаты проезда по платной автодороге, Проектом предлагается освободить от платы за проезд «транспортные средства граждан, проживающих на территории Псковской области».

При этом к документам, подтверждающим проживание гражданина на территории Псковской области, относятся паспорт гражданина, а в случае отсутствия в паспорте гражданина отметки о регистрации по месту жительства на территории Псковской области - выписка из лицевого счета, домовой (поквартирной) или похозяйственной книги, либо копия поквартирной карточки, либо свидетельство о регистрации по месту пребывания, либо копия решения суда об установлении факта проживания на территории Псковской области, либо копия договора найма жилого помещения.

Принятие постановление не потребует внесения изменений в законодательные акты области, а также дополнительных расходов бюджетных средств.