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По гарантии в Пскове будут отремонтированы 53 участка дорог

53 участка дорог Пскова планируется отремонтировать в этом году подрядными организациями в рамках гарантийных обязательств. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков на сессии гордумы 27 марта, докладывая об итогах контроля за качеством уборки и содержания улиц Пскова.

«Большая работа проводится по гарантийным ремонтам. В этом году по гарантии должны быть отремонтированы 53 участка улиц. Проведены встречи со всеми подрядчиками, они от своих обязательств не отказываются, и я уверен, что это будет сделано», - сообщил сити-менеджер.

Также он призвал депутатов провести объезды своих округов, чтобы проверить, что недоделано, чтобы подрядчики устранили все недоделки до конца мая. Депутаты выразили готовность осуществить такие выезды.

Также Александр Братчиков напомнил, что администрация Пскова создала интерактивную карту, на которой отмечаются места некачественной уборки Пскова. «Выкладываются фотографии проблемных территорий, которые в виде задачи пересылаются подрядчикам, которые, в свою очередь, должны выкладывать на карте ответный фотоотчет о проделанной работе», - пояснил глава администрации.

Впоследствии интерактивную карту планируется дополнить ямочным ремонтом и вывозом ТКО.