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Правительство РФ рассмотрит распределение средств на дорожное строительство в 2019-2021 гг.

Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит ряд вопросов, связанных с финансированием дорожного строительства в 2019-2021 гг.

Как говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров, среди вопросов повестки значится вопрос о распределении в 2019-2021 гг. средств на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства транспортного коридора «Европа - Западный Китай» (в рамках федерального проекта «Европа - Западный Китай» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы»).

«Проектом распоряжения предлагается распределить средства в размере 30,857 млрд руб., в том числе: в 2019 г. - 2,057 млрд руб.; в 2020 г. - 10,623 млрд руб.; в 2021 г. - 18,176 млрд руб.», - говорится в сообщении.

Также будет рассмотрен вопрос о распределении в 2019-2021 гг. средств на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста (в рамках федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы»). Проектом распоряжения предлагается распределить средства в размере 22,423 млрд руб., в том числе: в 2019 г. - 2,114 млрд руб. пяти субъектам федерации; в 2020 г. - 2,81 млрд руб. пяти субъектам; в 2021 г. - 17,499 млрд руб. шести субъектам.

Помимо этого будет рассмотрено распределение в 2019 г. средств на финансирование дорожной деятельности (в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы»). Проектом распоряжения предлагается распределить средства в размере 12,546 млрд руб.

Наконец, в повестке также значится вопрос о распределении в 2019 г. средств на финансирование дорожной деятельности (в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»). Проектом распоряжения предлагается распределить средства в размере 5 млрд руб.