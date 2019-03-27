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АвтоМир / Дороги

Прокуратура обязала администрацию Пыталовского района привести в порядок дороги

05.04.2019 16:48|ПсковКомментариев: 0

Проведенной прокуратурой района совместно со специалистами ОГИБДД ОМВД России по Пыталовскому району проверкой установлено, что центральная улица Красноармейской и улица Каупужа в городе Пыталово имеют многочисленные выбоины, превышающие размеры, установленные требованиями стандартов, норм и правил, горизонтальная разметка вовсе отсутствует, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пыталовского района.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» осуществление дорожной деятельности обеспечивается федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также физическими или юридическими лицами, являющимися собственниками таких автомобильных дорог или правообладателями земельных участков, предоставленных для размещения таких автомобильных дорог.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес Пыталовского районного суда направлено исковое заявление об обязании органа местного самоуправления привести автомобильные дороги в соответствии с требованиями закона.

 

Теги: #прокуратура #Пыталовский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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