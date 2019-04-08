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Завтра в Пскове временно ограничат движение на улице Воровского

Администрация города Пскова сообщает, что в связи с проведением в городе Пскове традиционных соревнований по спортивному ориентированию «Венок славы Александра Невского», 12 апреля вводится временное прекращение движения автотранспорта по улице Воровского на участке от дома № 20 до улицы Гоголя,улице Гоголя на участке от улицы Воровского до улицы Спегальского, улице Спегальского на всем протяжении с 13.00 до 16.00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в качестве объезда определяется улица Карла Маркса.

Просьба учесть данную информацию при планировании поездок, а также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.