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Сегодня движение в сторону Пскова ограничили из-за дорожных работ

Движение в сторону Пскова ограничили из-за дорожных работ, проводимых на 2 участках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Источник: pixabay.com

Так, 12 апреля движение в сторону Пскова будет ограничено на трассе Р-23 (Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия). На 37 - 43 километрах (новое направление) ограничение скорости действует с 8.00 до 17.00, из-за уборки грунта под металлическими барьерными ограждениями. А на 158 - 178 километрах ограничение скорости движения с 8.00 до 17.00 - из-за ликвидации деформаций покрытия (выборочно).