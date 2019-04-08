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Масштабный ремонт дорог ждет Псков в мае-июне

Масштабный ремонт дорог ждет Псков в мае-июне. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 12 апреля глава Пскова Иван Цецерский.

«В апреле будет разыгран максимум конкурсов и аукционов, чтобы с середины мая начались работы по капитальному и ямочному ремонту дорог, по озеленению территорий и покраске фасадов зданий. Все эти работы планируется завершить к Ганзейским дням.

Параллельно профильные службы, подрядчики и управляющие компании займутся покраской ограждений, лавок, урн во дворах и парках, где это необходимо.