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Участок улицы Металлистов завтра будет закрыт для движения в Пскове

В связи с проведением дорожных работ 18 апреля с 06.00 до 24.00 будет закрыта для движения автомобильного транспорта улица Металлистов на участке от улицы Яна Фабрициуса до улицы Стахановской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Управление городского хозяйства администрации Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок.

Водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.