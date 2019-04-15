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Улица Советская будет закрыта для транспорта на время ремонта

В связи с проведением дорожных работ 19 апреля с 06.00 до 24.00 будет закрыта для движения автомобильного транспорта улица Советская на участке от перекрестка с улицей Детской до Октябрьской площади. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Управление городского хозяйства администрации Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок.

Водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.