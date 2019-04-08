АвтоМир / Дороги

Эх, дороги... Борис Елкин рассказал, будет ли в Псковской области, как в Европе

В последние годы дорогам в Псковской области уделяется достаточно много внимания. Однако их качество - все еще предмет для дискуссий. Одни говорят, что сделан качественный шаг вперед, ведь активно велись и ведутся ремонтные работы на трассах областного и местного значения, да и дорожная инфраструктура развивается. Другие, напротив, обращают внимание, что псковские дороги - это по-прежнему яма на яме, высокая аварийность и нереализованные долгострои.

Виден ли свет в конце туннеля Северного обхода и будет ли у нас с дорогами, как в Европе? Псковская Лента Новостей выяснила, как оценивает недавно назначенный председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин положение дел во вверенной ему сфере.

- Борис Андреевич, с начала февраля вы возглавляете региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству. Как вам работается в Псковской области, не привело ли вас в ужас местное дорожное хозяйство?

- Псковский регион для меня на самом деле очень важен, и с личной точки зрения, и с туристической, поскольку я здесь часто бывал, и с профессиональной. Мое предыдущее место работы (Борис Елкин возглавлял отдел капитального строительства ФКУ Упрдор «Северо-Запад» - от ред.) также было связано с Псковской областью. Поэтому я неравнодушен к данному региону.

Я бы не сказал, что здесь ужасное состояние дорог, но работать определенно есть над чем. И здесь нужно отметить, что в этом году у нас значительно увеличено финансирование на их содержание и ремонт. Мы в свою очередь сделаем все максимально возможное, чтобы улучшить безопасность дорожного движения и транспортно-эксплуатационное состояние дорог Псковской области.

- Прошло не так много времени после вашего назначения, едва ли вы успели оценить состояние дорог в каждом муниципальном образовании нашего региона, но из того, что вам уже удалось увидеть, где, по вашему мнению, ситуация более-менее благополучна, а где требует срочного «хирургического» вмешательства. Например, губернатор Михаил Ведерников отметил, что ему на гдовскую дорогу «смотреть больно»…

Смотрите также Михаил Ведерников: На гдовскую дорогу смотреть больно

- Общеизвестно, что протяженность региональных дорог в Псковской области очень большая. Сложно их все объехать в столь короткие сроки. В выходные дни, в нерабочее время, когда удается куда-то съездить, посмотреть, оценить, я, конечно же, стараюсь это сделать.

Да, есть сложные моменты. Та же самая «гдовка» с ее высокой интенсивностью движения требует большого внимания. Один из самых проблемных ее участков - от Солоново до Елизарово - сделаем в этом году. И так каждый год будем делать один из участков. К 2024 году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведем гдовскую трассу полностью в порядок.

Но надо не забывать и про остальные дороги, поэтому нужно равноценно разделять и расставлять приоритеты по интенсивности движения, а также по наличию социально важных объектов, таких как школы или детские сады, подъезд к которым должен быть обеспечен.

- Как обстоят дела с Северным обходом в Пскове? Небеспроблемный объект, который постоянно страдал от хронического недофинансирования. Недавно стало известно, что Псковская область получит 200 млн рублей на продолжение строительных работ на этом глобальном объекте. В какой мере эти средства помогут продвинуться по проекту? Когда мы приблизимся к финалу? А главное, когда появится долгожданный мост через реку Великую?

- Северный обход - объект достаточно большой и его отличительная особенность заключается в том, что его нельзя разделить на вводные этапы. При этом этот объект включает в себя несколько подобъектов: транспортные развязки, несколько путепроводов, а также большой мост через реку Великую, который очень финансово- и трудозатратен.

Смотрите также На строительство Северного обхода поступит 200 млн рублей из федерального бюджета

200 млн рублей, которые выделены в этом году по договоренности губернатора с Росавтодором, достаточны для продолжения строительных работ на гдовской развязке, но не для завершения всего проекта. Уже проведены предварительные переговоры с Москвой, ожидаем, что финансирование будет увеличено. Мы надеемся, что дополнительных лимитов, которые до нас доведут, будет достаточно, чтобы приступить к возведению моста через реку Великую. Понятно, что без него Северный обход существовать не может. Где-то половина стоимости обхода - это стоимость возведения мостового сооружения через реку Великую.

Что касается уже сделанных объемов, то в данный момент возводится земельное полотно, хотя, возможно, не так быстро, как хотелось бы, что опять же связано с объемами финансирования. Но работы ведутся, не останавливаются.

Согласно изначальному госконтракту, Северный обход уже должен быть введен в этом году. Планы пришлось скорректировать - теперь мы понимаем, что при должном финансировании объект удастся сдать в конце 2021 года.

Только на возведение моста потребуется как минимум полтора года.

Есть еще вопрос по коммуникациям - высоковольтным линиям, газопроводу, который проходят через створ дороги - мы его обязательно решим в рабочем порядке. Думаю, что никаких проблем к тому времени уже не будет.

- Какую часть работ удастся завершить к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени?

- К Международным Ганзейским дням в Пскове, надеемся, что успеем открыть гдовскую развязку. Она никак не повлияет на транспортную доступность, но она будет иметь завершенность действия, да и на Гдов можно будет проехать уже без перекрестка и каких-либо ограничений в плане светофоров.

- Мосты в Псковской области - тема в принципе непростая, в том числе и для областного центра. Наверняка, вы уже ознакомились с документами по мостовым сооружениям, как оцениваете их состояние?

- Мне как мостовику эта тема очень понятна. В Псковской области больше 500 мостов, и внимание им уделяется, может быть, не такое большое как дорогам. Такое часто бывает на региональных сетях автородорог. Но я, как и предыдущее руководство комитета, продолжу вести работу по капитальным ремонтам и реконструкции мостовых сооружений.

В этом году у нас уже запланировано девять капитальных ремонтов мостов на региональной сети автодорог. В том числе, если коллеги-федералы нам помогут и выделят финансирование, ремонт моста через реку Шелонь в Дедовичском районе. Это важный, прежде всего, с социальной точки зрения объект.

Федеральное дорожное агентство готово выделять дополнительное финансирование на мосты, но мы понимаем, что на все сразу деньги получить не удастся. Конечно, в данном случае речь идет не о мостах по 5-10 метров, это касается в первую очередь уникальных мостовых сооружений и тех, что более 100 метров. Небольшие мосты будем ремонтировать за счет средств регионального бюджета. Если позволяет гидрология, то маленькие мостовые сооружения мы переделываем в металлические гофрированные трубы. В этом году четыре моста будут переделаны по такому принципу - на дороге Порхов-Успенье (один в Порховском и три в Дедовичском районе).

Если вернуться к большим мостам, то по мосту через реку Черная (также на дроге Порхов - Успенье, но в Бежаницком районе) уже готовятся конкурсные процедуры. Еще один крупный мост - опять же в Порховском районе - на дороге Лудони-Павы-Боровичи. Планируется начать капремонты ближе к концу года по двум мостам в Псковском районе: на дорогах Заозерье-Бродовичи-Дубье и Подборовье-Лопатово-Боровичи. Сейчас по ним завершаются экспертизы.

В целом, программа сформирована до 2021 года, приоритеты расставлены, в случае необходимости программа будет корректироваться. У нас запланирована диагностика всех мостовых сооружений, в том числе, и в этом году. На основе этой оценки мы, возможно, и будем корректировать профильную программу. Конечно, многое будет зависеть от финансирования по линии Росавтодора. Страна большая, и федеральному дорожному агентству тоже придется определять приоритеты.

- Жителям Пскова интересна судьба еще одного моста - Советского или Троицкого, соединяющего центр города и Запсковье. Эксперты давно говорят, что он находится в аварийном состоянии, предлагались разные проекты по его реконструкции, которые в результате вылились в конфликт между инженерами и архитекторами. Чего же нам ждать? Будет ли мост ремонтироваться и когда? Не парализует ли это движение в городе? Или мы делим шкуру неубитого медведя, и денег все равно ни на какие глобальные проекты по этому мосту нет, будь то снос (а предлагалось и такое) и строительство нового сооружения или его реконструкция?

- Троицкий мост - аварийный. К сожалению, он не подходит под все критерии Росавтодора. В частности, по размеру сооружения (нужно более 100 метров длины, а Троицкий - лишь 55 метров). Соответствующее обращение в ведомство было направлено, мы ведем работу, чтобы все-таки средства на его капитальный ремонт были выделены в кратчайшие сроки.

Мы постараемся найти некое паритетное решение среди предложений как архитекторов, так и инженеров. Мы понимаем, что это центр города, и без внимания этот вопрос оставить, конечно, ни в коем случае нельзя.

Разумеется, на время ремонтных работ на Троицком мосту какие-то ограничения будут. Но думаю, и администрация города, и областные власти заинтересованы в том, чтобы все ремонтные работы прошли с минимальными затруднениями для граждан.

Троицкий мост, к сожалению, не попал в туристско-рекреационный кластер «Псковский». Мы пытаемся убедить федеральные структуры, чтобы совместить работы по реконструкции улицы Леона Поземского и капремонту моста с соответствующим финансированием.

- Требуют ли «оперативного хирургического вмешательства» другие псковские мосты?

- Определенно стоит уделить внимание Ольгинскому мосту. Он давно капитально не ремонтировался. В данный момент рассматривается вопрос о его возможной реконструкции, но есть определенные стесняющие факторы. С обеих сторон мост примыкает к историческому центру города, поэтому его достаточно сложно переделать и невозможно перестроить. Крепостная стена буквально примыкает к опорам моста, что налагает определенные ограничения. Но мы знаем, что его состояние не очень хорошее, поэтому будем изыскивать средства для разработки проекта и сам капитальный ремонт.

Смотрите также Мост умер, да здравствует мост

По этому поводу проводятся переговоры и с городскими властями. В этом году муниципалитет планирует провести обследование Ольгинского моста, по результатам которого мы уже примем решение, какие конкретно работы мы будем на нем выполнять.

- «Южанам» повезло больше. Великолукский путепровод уже сдан в эксплуатацию. Но все ли там гладко, не выявились ли каких-то неприятных моментов уже после сдачи? Например, на сайте ведерников.рф появилась жалоба, что якобы из-за нарушенных технологий при возведении путепровода, затопило близлежащие дома.

- Действительно, путепровод в Великих Луках введен в эксплуатацию, и это очень облегчило жизнь горожанам. В принципе его строительство прошло гладко, особых нареканий нет. Да, были небольшие замечания по существу по канализации, но этот вопрос уже решен.

Были жалобы и на то, что много пыли. Но весной это, к сожалению, распространенное явление, и тут единственный вариант - вовремя убирать проезжую часть. Шумозащитные экраны тут не могут стать решением, они для этого не предназначены.

Но город не останавливается на достигнутом, там хотят построить еще один путепровод в одном из спальных районов. В этом году уже планируется начать проектно-изыскательные работы за счет средств муниципалитета. Мы понимаем, что стоимость такого сооружения будет тоже достаточно велика, поэтому будет необходимо изыскивать дополнительные средства для его строительства.

- Давно говорят, что трасса Р23 Петербург-Невель, основная магистраль, связывающая Псковскую область с Ленинградской, должна быть расширена до 4-полосной. Эта трасса считается очень опасной, в том числе из-за большого потока транзита - здесь зафиксировано большое количество смертельных ДТП, и расширение, безусловно, помогло бы улучшить печальную статистику. Идет ли речь о каком-то пока очень виртуальном проекте или уже предпринимаются какие-то конкретные шаги, например, по проектированию? Насколько вообще реально расширить трассу Р23 до 4 полос?

- Это, скорее, вопрос к Росавтодору. Но, насколько я знаю, федеральными структурами этот вопрос действительно прорабатывается. Сейчас выполняются работы по реконструкции трассы Р23 вблизи Санкт-Петербурга, от города до выезда из Гатчины. Кроме того, ведутся проектно-изыскательские работы по реконструкции до 80-го километра. Дороги пойдут в новом створе, в обход населенных пунктов. Однако начало таких работ пока прогнозировать рано.

В Псковской области и в прошлом году активно велись, и в этом году продолжаются работы по капремонту дорожного покрытия трассы. В данным момент работы ведутся на участке 211-245 км с запланированным вводом в 2020 году.

В Ленинградской области предполагается в некоторых местах расширить трассу, а в Псковской области этот вопрос уже стоит не столь однозначно. Интенсивность движения в нашем регионе объективно ниже, чем в соседнем. Но самая большая проблема заключается в вопросах со вводом земли. Чтобы сделать трассу четырехполосной, в нашей области потребуется выкупать земельные участки у собственников, поскольку дорога проходит через множество населенных пунктов. Это достаточно затратное мероприятие, кроме того, граждане зачастую отказываются от таких предложений. В таких случаях приходится строить обходы деревень, но это очень капиталоемко и трудозатратно.

Что касается смертности на псковских дорогах, то пока, к сожалению, ее показатели действительно очень высоки - и на федеральных, и на региональных дорогах. Это проблема решается за счет работ по устранению аварийноопасных участков: проводятся капитальные ремонты дорожного покрытия, убираются холмы, дороги спрямляются, за счет чего улучшается видимость, плюс знаки, разметка, пешеходные переходы по всем требования современной нормативной документации.

В рамках регионального бюджета планируется установить камеры фото и видеофиксации по всей Псковской области. Уже готовится конкурсная документация на установку более 50 камер. Такая мера существенно повлияет на безопасность дорожного движения.

Если говорить о всей сети региональных дорог, то в этом году запланированы работы по устройству разметки. По поручению губернатора постараемся максимально увеличить количество разметки из термопластика. Конечно, приоритет будет отдаваться разметке пешеходных переходов и осевой разметке дорог. Едва ли мы сможем в этом году сразу охватить все Псковскую область, но тем не менее уже запланировано достаточно большое количество ремонтов.

Разумеется, в ямы термопластик укладывать не надо. Но его можно активно применять на участках, которые находятся в нормативном состоянии. На малоинтенсивных участках такая разметка прослужит гарантированно два-три года, на интенсивных - полтора. Для сравнения краска на дорогах живет менее полугода, а иногда счет идет и на недели.

Планомерно ведется работа и по установке светодиодных мигающих светофоров Т7, которые применяют для привлечения внимания водителей к нерегулируемым пешеходным переходам. Их установка особенно актуальна вблизи школ и на аварийноопасных участках.

- Продолжая тему ремонта дорог, хочется отметить, что мы часто слышим про ремонт гарантийный. То есть, если подрядчик плохо выполнил свою работу, то его обязанность все переделать, как надо. Но в чем все-таки заключается такая гарантия? Подрядную организацию заставят снимать плохой асфальт и перекладывать все по новой, или опять «слониками» просто будут заделывать ямы-дыры?

- Приоритет в работе, разумеется, качество. На это неоднократно обращал внимание губернатор. Подрядная организации, выполнившая ремонт дороги, не должна в идеале возвращаться на объект. Хотя бы потому, что будет много негатива от людей, если снова придется перекрывать ту или иную улицу. Но иногда приходится это делать, чтобы добиться нужного результата и исполнения гарантийных обязательств. И тут все зависит от ситуации. Иногда проблему можно решить локальными ремонтами, не по всей длине дороги. Но если будет такая необходимость, будем требовать и полной перекладки асфальта.

Если заставить подрядные организации вот так вот пару улиц переложить, то коммерческие структуры просто перестанут извлекать прибыль из госконтрактов и в следующий раз поостерегутся некачественно выполнять свою работу.

В этом году эта работа по контролю качество выполнения будет так же тщательно вестись. Будут проводиться отборы кернов, и в случае выявления недостатков, подрядчиков будут обязывать принять меры по их устранению.

Госконтрактами предусмотрено несколько вариантов решения данного вопроса, и если гарантийный ремонт не выполняется, то за этим уже последует обращение в суд.

- Есть ли в нашем регионе специализированные дорожные лаборатории, которые бы позволили проверять качество дорожного полотна?

- В регионе работает лаборатория на базе «Псковавтодора». С ней мы будем работать на постоянной основе по приемке работ на региональных дорогах. Проверяется и толщина покрытия, и качество асфальтобетонной смеси. Сейчас там закупается новое оборудование. Все делается для того, чтобы в итоге улучшить качество псковских дорог.

Отмечу, что мы еще и особое внимание уделяем народному, общественному контролю, здесь мы всегда открыты к диалогу. В частности, у нас налажен контакт с движением «Убитые дороги Пскова». Лично я всегда готов пообщаться с гражданами, выслушать их жалобы или пожелания. В любое удобное время можно записаться на прием к нашим специалистам. Мы хотим, чтобы в этом смысле все было максимально открыто.

Много вопросов поступает в связи с укладкой асфальта в дождь или при низких температурах. Да законодательство стало лояльнее в этом смысле, но мы понимаем, что так нельзя делать повсеместно, надо подходить с умом. Иначе мы просто не получим должного уплотнения на дорогах. В таких случаях мы также будем отбирать керны, чтобы проверить, все ли нормально.

- Относительно недавно на улице Некрасова запретили парковку рядом со зданием администрации. Сначала всем показалось, что это ужасно неудобно, но по факту никакого транспортного коллапса не произошло. Может быть, тогда стоит задуматься о более радикальных мерах, например, полностью запретить парковку на центральных улицах, что решило бы проблему их узости?

- Ограничение парковки в центре города -это острая и важная проблема всех больших городов. Решения могут быть разными. В Москве, к примеру, парковка в центре не запрещена, а сделана платной. В Санкт-Петербурге тоже пытаются внедрить такую схему.

Но давайте разберемся, зачем нужно ограничивать парковку на центральных улицах - для того, что уменьшить количество транспорта и соответственно снизить количество пробок. И именно с этой точки зрения целесообразности везде в центре Пскова ограничивать парковку я не вижу. У нас нет пробок в центральной части города, за исключением Рижского и Октябрьского проспектов, но и там проблемы решаются за счет качества дорожного покрытия. Каких-то критических заторов на городских дорогах я не встречал. В конце концов, и до центра люди же должны как-то добираться.

- Еще одно проблемное место областного центра - Площадь жертв Революции, что на улице Кузнецкой возле здания прокуратуры. Упорно говорили, что там нужна новая дорожная развязка, чтобы было безопасно для пешеходов и удобно для водителей. Тем более там рядом расположена школа, не так далеко находится Дом детского творчества, да и туристические маршруты тут вполне могут проходить. Но сколько лет прошло, а проблема не решается. Есть ли хотя бы в планах сделать там круговое движение или что-то еще?

- Круговое движение на этом участке реализовать достаточно непросто в виду близости сквера, в котором городом недавно была проделана большая работа по озеленению. Чтобы сделать полноценный круг, необходимо будет снести и часть сквера, и часть этого озеленения.

Исторический центр города в плане дорожного строительства в принципе очень скован, не всегда все решения возможно реализовать. Но это не значит, что тема по этому участку закрыта. Стоит дополнительно рассмотреть и другие варианты.

- Раз уж мы заговорили про круговое движение. Что, на ваш взгляд, оптимальнее: круг или светофор? Вся Европа живет с круговыми перекрестками, может быть, и нам нужно пойти по этому пути?

- Круговое движение - это действительно очень удобно, но в виду плотности застройки не всегда представляется возможным это реализовать в том же центре города. Для Пскова это интересный и перспективный вариант организации дорожного движения для новых спальных районов, для новых дорог.

Что касается уже существующих перекрестков, то здесь нужно быть очень аккуратным. Если мы говорим о большой дороге с очень высокой интенсивностью движения, то да, мы можем уйти от светофора, но при этом мы создадим дополнительные препятствия для основной дороги. Это будут лишние маневры для людей. Тут, как говорится, нужно семь раз отмерить.

- На днях в Пскове произошел трагический случай - водитель мотоцикла сбил 6-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. И снова в публичном пространстве, в соцсетях обсуждался тот факт, что в областном центре очень много опасных нерегулируемых пешеходных переходов. Как вы считаете, можно ли предпринять какие-то меры, чтобы обезопасить горожан?

- Это работа ведется и будет вестись, и предполагает сразу несколько направлений. Прежде всего, это разметка, как одна из важных составляющих дорожного движения. Еще раз отмечу, что пешеходные переходы будут в приоритете по использованию термопластика в качестве разметки, он гораздо лучше заметен в любое время суток.

Обустройству разметки мы будем уделять особое внимание. В том числе, за счет экономии средств от уже прошедших торгов, мы планируем выделить дополнительные средства на повышение безопасности дорожного движения. Также будут устанавливаться пульсирующие светофоры Т7, прежде всего, на особо опасных участках.

Не стоит забывать и про человеческий фактор, водитель может отвлечься, нельзя исключать и того, что он может оказаться в состоянии алкогольного опьянения, поэтому пешеходы должны быть вдвойне внимательнее при переходе дороги. Да и водителю бывает тяжело заметить пешехода из-за разных факторов. Перед пешеходным переходом нужно обязательно остановиться, посмотреть налево и направо, к сожалению, горожане эти элементарные действия делают далеко не все и не всегда. Прежде всего, родители должны не пренебрегать правилами дорожного движения, ведь автомобиль не сможет моментально остановиться.

Не стоит забывать, что после ремонтов на дорогах увеличивается скорость движения транспорта, поэтому и аварийность на новых отремонтированных участках увеличивается. Это нужно обязательно учитывать.

Добавлю, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковской области будут проводиться различные образовательные программы, дополнительное обучение с детьми. Но, к сожалению, нет какого-то универсального «лекарства», которое бы нас избавило от всех трагических случаев.

- Есть предложения поставить как можно больше лежачих полицейских. Опять же ссылаются на опыт Европы.

- Лежачие полицейские действительно необходимы. Но их тоже сложно назвать универсальным средством. Например, если их устанавливать в спальных районах, то это приводит к дополнительному шумовому эффекту. И такие жалобы от населения уже были.

- Жалуется у нас население и на общественный транспорт. Ожидать ли нам здесь каких-то подвижек? Впрочем, жалобы жалобами, но многие в принципе переживают за судьбу «Псковпассажиравтотранса», не превратится ли он в очередного регоператора?

- Нет, в регоператора он не превратится, он останется организацией-перевозчиком, социально важным перевозчиком, и не только для Пскова, но и всей Псковской области в целом. Задача администрации сделать так, чтобы данная организация существовала и продолжала выполнять социально значимые перевозки с минимальными затратами.

Разумеется, мы уделяем больше внимание качеству услуг. Конечный потребитель должен видеть, что качество этих услуг идет только на улучшение. И тут, конечно, еще есть над чем работать.

Давно назрела необходимость обновления парка автопредприятия, но это процесс очень тяжелый и капиталоемкий.

- В заключение, каким станет грядущее лето с точки зрения дорожного хозяйства?

- Лето будет напряженным в связи с тем, что выделены бОльшие объемы средств, чем в прошлом году. Все работы по дорогам планируем разыграть как можно быстрее. Более того, конкурсные процедуры уже начинаются, а четыре дороги в Пскове уже проторгованы. В связи с капитальными ремонтами, прошу с пониманием отнестись к тем ограничениям, которые будут вводиться. И еще раз повторю, что мы всегда готовы идти на диалог и обсуждать все вопросы.

Беседовал Алексей Овчинников