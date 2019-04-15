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Подрядчик устранит недоделки, допущенные при реконструкции улицы Свердлова, до конца апреля

Глава администрации Пскова Александр Братчиков 15 апреля проконтролировал ход устранения недоделок на улице Свердлова, на которой в прошлом году велась реконструкция. Вместе с ним в рабочем совещании на объекте приняли участие представители управления городского хозяйства и подрядной организации.

«В конце марта сотрудниками администрации совместно с подрядчиком была составлена дефектная ведомость. На сегодняшний день порядка 70 процентов недоделок устранены», - написал на своей странице в Instagram Александр Братчиков. По его словам, подрядчик взял на себя обязательства закончить все работы до конца апреля.

На первые числа мая запланирован повторный контрольный выход.