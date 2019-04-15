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Сегодня ограничат автомобильное движение в сторону Пскова

Автомобильное движение в сторону Пскова ограничат 18 апреля. Такие меры вызваны дорожными работами. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Источник: pixabay.com

Так, на 158 - 179 километрах трассы Р-23 (Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией) скорость движения в сторону Пскова будет ограничена с 8.00 до 17.00 (реверсивное движение, ликвидация деформации покрытия, выборочно).

Кроме того, в управлении отметили, что на этой трассе на 50 - 51 километрах скорость движения в обе стороны будет ограничена также с 8.00 до 17.00 (реверсивное движение, ликвидация деформации покрытия, выборочно).