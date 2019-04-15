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Летом в Великих Луках будет закрыт Самарский ж/д переезд

Летом этого года в городе Великие Луки будет закрыт Самарский железнодорожный переезд. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города Юрий Власюк.

«В начале апреля в администрации города состоялась встреча с представителями Октябрьской железной дороги, в ходе которой мы обсудили процесс подготовки к закрытию этого переезда. С нашей стороны мы должны сделать паспортизацию дорог и внести изменение в дислокацию дорожных знаков. В целом, это займет около двух месяцев, соответственно, переезд будет закрыт летом этого года. Хочу обратить внимание, что еще на стадии обсуждения этого вопроса, мы сразу ставили условие, о том, что переезд будет закрыт только для транспорта, пешеходы же смогут по нему передвигаться, как и раньше. Переезд на проспекте Октябрьском закрываться не будет, движение в этом направлении будет осуществляться в прежнем режим. Будет осуществляться движение и через Лазавицкий переезд до тех пор, пока не построят мост с проспекта Гагарина на улицу Малышева», - рассказал Юрий Власюк.

И только после того, как этот мост введут в эксплуатацию, железнодорожный переезд через Лазавицу будет закрыт. Конкурсные процедуры на разработку проектной документации на строительство моста с прохождением государственной экспертизы будут объявлены в апреле, после чего будет проведен конкурс на производство строительно-монтажных работ по данному объекту.